Secretaria de Educação confirma volta as aulas para segunda-feira (18)

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Senador Guiomard, em comum acordo com os Diretores de Escolas Municipais definiu da data da próxima segunda-feira (18) para o retorno das aulas das escolas municipais.

De acordo com a gestora da pasta, na quinta-feira a Prefeita e a Secretária irão empossar os novos Diretores e mediante conversas e diálogo, formações, elaboração do calendário escolar de forma conjunta, o ano de letivo de 2024, iniciará na segunda-feira.

“Em todos os anexos da zona rural do ensino infantil, já estamos com aulas, seguindo o calendário. Agora nesta conversa e articulação com os gestorese servidores, anunciamos para segunda-feira o início do ano letivo”, comemora a Secretária de Educação.