Noite gospel e esportiva marca primeiro dia do Aniversário dos 47 anos do Quinari

Os eventos de comemoração ao aniversário de emancipação política de Senador Guiomard começaram nesta quinta-feira (11), na Praça Central, e no ginásio poliesportivo José Edson Honorato ocorreu a final do voleibol feminino.

Na praça Fontenele de Castro ocorreu basquete 3×3, com a presença de Desportistas, da Prefeita Rosana Gomes (PP) e do campeão olímpico em 1992 Carlão do Vôlei, secretário adjunto de esporte e juventude do Acre.

No ginásio poliesportivo José Edson Honorato ocorreu a final do torneio de voleibol feminino, contando com a presença novamente da prefeita municipal Rosana Gomes (PP), o vice prefeito Ney do Miltão, e do Carlão do Vôlei, onde foi homenageado pela prefeita municipal com uma placa o reconhecendo como embaixador do esporte de Senador Senador Guiomard.



O evento contou com a presença massiva de torcedores, o secretário de esportes Ady Pereira estava presente no Local. Na oportunidade, o campeão olímpico Carlão deu o Pontapé inicial , realizando um saque e dando início ao evento no ginásio.

A programação evangélica na praça Fontenele de Castro teve a presença de diversas igrejas, na oportunidade o Pastor Eliezer(Paz Church) Realizou uma oração, juntamente com os demais pastores presentes pelos líderes locais, prefeita, secretários, e moradores do município.

Na praça também estava ocorrendo simultaneamente amostra de artesanato, amostra de arqueologia, venda de comidas e de roupas.

Textos e fotos Rafael Macedo