SEMED debate início do ano letivo de 2024 com gestores

Na manhã de hoje,(09), a Secretária Municipal de Educação de Senador Guiomard, Elisangela Martins, reuniu-se com os gestores das escolas para tratar de assuntos referentes ao início do ano letivo da rede.

A Secretária deu as boas-vindas aos gestores, agradecendo pelos trabalhos realizados em 2023, reafirmando o compromisso com a educação, solicitando a continuação da parceria em 2014, visando a melhoria da qualidade da educação.

Na ocasião, foi apresentado e discutido o Calendário Letivo, pela Diretora de Ensino Neiva Sousa e pela Coord. Maria de Jesus, a situação atual das matrículas/2024, a implantação do Busca Ativa, planejamento estratégico e aplicabilidade dos recursos financeiros oriundos do governo federal, a semana da jornada pedagógica, entre outros pontos.

“Esse momento, foi muito produtivo para alinharmos nossas ações e caminharmos juntos para mais um ano letivo, com sucesso no ensino e no aprendizado dos nossos alunos” Sec. Elisangela Martins.

Fonte: SEMED