Natal Feliz emocionou população do Quinari

No último dia 22, aconteceu o Natal Feliz, na praça Fontenelle de Castro em Senador Guiomard, o projeto criado pela prefeita Rosana Gomes reuniu milhares de crianças que puderam desfrutar de toda a estrutura montada pela prefeitura.



O evento teve início às 16h, e contou com a presença do Papai Noel que fez a alegria da criançada. Pula pula, algodão doce, pipoca, brinquedos infláveis, sorteio de brindes e distribuição de brinquedos e o trem Maria fumaça, fizeram parte da programação que lotou a praça Fontenelle de Castro.



Rosana Gomes esteve no local e diz que o evento é a realização de um sonho. “Nossas crianças merecem, as famílias merecem! Estou muito feliz, muito emocionada em poder realizar mais esse sonho enquanto prefeita do Quinari. Nossa praça tá lotada, tá muito lindo” disse Rosana Gomes, em tom emocionado.

A banda da Polícia Militar também esteve presente, apresentações escolares e um musical com o Secretário de Planejamento Francisco Junior. No fim, 10 Mil brinquedos foram distribuídos a população.

SECOM/PMSG