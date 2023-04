Gilson da Funerária se filia no PSD do Senador Petecão

O ex-vereador Gilson da Funerária se filiou no Partido Social Democrático – PSD na tarde desta sexta-feira (31) durante ato de filiação em sua residência.

O evento contou com a participação do senador Petecão que abonou a filiação do empresário Gilson que na última eleição concorreu e ficou em segundo lugar.

Além da presença de Petecão, Gilson recebeu o deputado André da Droga Vale que recebeu seu apoio político no último pleito, sendo o segundo mais votado no município.

A reunião é uma prévia para as eleições do ano de 2024, no qual Gilson deverá novamente lançar seu nome.

*Fotos cedidas