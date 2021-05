João Miguel de quatro anos, precisa da sua ajuda

O pequeno João Miguel de 04 (quatro) anos de idade precisará passar por uma cirurgia de Amigdalectomia. Seus familiares e amigos realizam para ajudar nos procedimentos uma rifa beneficiente com 25 (vinte e cinco prêmios. Para maiores informações ligue e adquira a rifa com Taiza, no telefone 68-99932-8143. Doações também são aceitas, ajudem.