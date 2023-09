Verão de trabalho garante pavimentação no bairro Fazendinha e Centro

Na manhã desta sexta-feira, 15, as ruas Hermes Batista Cavalcante no bairro Fazendinha e mais um trecho da Rua Laguna no Centro, receberam a pavimentação asfáltica.

A gestão da prefeita Rosana Gomes tem trabalhado para levar trafegabilidade aos moradores do Quinari. O trabalho de pavimentação asfáltica segue desde o primeiro ano de gestão, com diversas ruas asfaltadas nos bairros do município, inclusive ruas históricas como a Laguna, no Centro.

Rosana Gomes e Ney do Miltão visitam constantemente o andamento das Obras e se dizem felizes pelo trabalho realizado. “A nossa felicidade é muito grande. Estamos vendo o progresso e um trabalho de qualidade. Nossa população merece!” disse Rosana Gomes em visita às Obras a alguns dias atrás.

SECOM/PMSG