Tamy Lima assume vaga do vereador Magildo na Câmara

A enfermeira Tamy Lima, com atuação na área de saúde assumiu a vaga do vereador Magildo Lima que se licenciou do mandato após sofrer um acidente.



Magildo Lima informou que a decisão do afastamento se deu em virtude de fazer um mandato ativo na zona rural e devido se encontrar usando moletas entende que precisa descansar e intensificar os tratamentos.



A posse da vereadora Tamy que pode ser considerada eleita, pois empatou com o vereador Sandrão no número de votos, estando na mesma coligação, tendo ele se elegido pelo critério de idade, foi bastante prestigiada pelos amigos da vereadora.