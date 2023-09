Município participa do projeto “TEA – Eles não estão SÓS”

O Ministério Público do Estado do Acre por meio do Grupo de Trabalho em Defesa das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA, apresentou, nos últimos dois dias, terça e quarta-feira, o projeto “TEA – Eles não estão SÓS” para os gestores das principais pastas de Senador Guiomard.

O projeto visa identificar e conhecer o grau de implementação de políticas públicas direcionadas a pessoas autistas no município, promovendo campanhas de esclarecimento e conscientização para a sociedade em geral.

O evento aconteceu na sede do Ministério Público de Senador Guiomard e foi apresentado pela procuradora de Justiça Dra. Gilcely Evangelista e pela Promotora titular do MP, Dra. Eliane Misae Kinoshita.

Participaram do evento as secretarias de Saúde, Assistência Social, Educação, Procuradoria Municipal, Governo e Chefia de Gabinete, as quais enquanto gestão, assumiram o compromisso de desenvolver ainda mais políticas voltadas ao público autista no menor espaço de tempo e sob a parceria e o monitoramento do MP/AC.

SECOM/PMSG