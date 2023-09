Independência do Brasil é comemorada com grande estilo no Quinari

A Prefeita Rosana Gomes acompanhada da comandante da Polícia Militar do Município, Eliana Maia, da vereadora Leiri do Mixico, a fez o hasteamento das bandeiras, simbolizando a abertura oficial do evento. O vice-prefeito Ney do Miltão esteve o tempo todo ao lado prefeita.

O Pelotão do Exército 4º Bis abriu o desfile, acompanhado pelas escolas 15 de Junho e Adalcir Simões. A Bancoqui, fanfarra do Quinari, acompanhou o grupo de idosos, que foram bastante aplaudidos, principalmente, quando dona Maria Zeneide, de 92 anos, acenava ao público.

Na sequência, as escolas, Monteiro Lobato, Carlos Alberto, Alberto Zaire, Fenelon Manoel, Manoel Gonzaga e Orlando de Souza entraram na avenida.

A escola Rural Elzira Angélica, localizada no Projeto de Assentamento Pirã de Rã, recebeu aplausos das famílias em reconhecimento ao esforço de viram de longe.

Todas as escolas apresentaram coreografias de dança, balé, e até coral de músicas.

A escola Modelo foi a última a entrar na avenida, seus alunos apresentaram destaques como comissão de frente, apresentação de bandeiras e coreografias.

Ao final da festa, a prefeita disse estava realizada. Disse ainda que a cada ano sente-se mais orgulhosa pela forma respeitosa com que os educadores a tratam, fruto da relação democrática e respeitosa.

“Temos consciência do que fizemos pela educação, mas que ainda há desafios a cumprir”, disse ela ao fazer o agradecimento aos educadores e alunos.

A secretária de educação Elisângela Martins, agradeceu o envolvimento da organização, disse que sua equipe deu uma demonstração de força e união, contribuindo de forma exemplar no esforço da gestão por uma educação justa e de qualidade.