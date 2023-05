Noite do segundo dia de aniversário do Quinari contou com programações Esportivas e Culturais

A segunda noite do Aniversário dos 47 dos Quinari contou com o espetáculo Amazoniar – do Alto acre ao Juruá, o espetáculo foi um sucesso, o secretário de cultura Eudiran Carneiro estava presente juntamente com sua equipe.

Na praça aconteceu dois shows, sendo eles o show católico, show de Amauri Martins, Trio Classem A e terminou com show de Priscila Flor, a população compareceu em peso para prestigiar cada um dos shows.



Paralelamente a isso, ocorreu a final do 2° campeonato municipal de futsal, foi um sucesso de público, com torcida organizada dos times que estavam na final, a prefeita Rosana Gomes (PP) e seu vice Ney do Miltão estavam presentes, vendo esse belo espetáculo de futsal bem jogado e disputado, o primeiro tempo terminou em empate por 3×3 entre as equipes pega tranqueira e Juventus.

Na segunda etapa a equipe da Juventus levou a melhor, o jogo terminou 4×3 para a Juventus. A prefeita Rosana Gomes fez uma homenagem a Francibele com um porta retrato com fotos de Wesley santos, seu filho, que faleceu este ano. Foi um dia muito agitado, cheio de programação e muitas alegrias ao povo guiomarense.

Texto e Fotos Rafael Macedo