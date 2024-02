Vice-prefeito Ney do Miltão prestigia troca de comando do 4º Batalhão da PM

O Vice-prefeito Ney do Miltão, representou o Municipio de Senador Guiomard em evento que acorreu na manhã desta terça-feira, 20, no Quartel da Polícia Militar, contando com a presença do comandante da Polícia Militar do Acre, Luciano Dias Fonseca, Romário Divino, Juiz da Vara criminal da cidade e outras autoridades, assim marcando a Troca do 14º Batalhão da Polícia Militar.

A troca de comando faz parte da missão do policial militar. A tenente-coronel Eliana Maia, deixa o cargo de comandante do 4º Batalhão para assumir o comando de trânsito do acre, em seu lugar, assume o capitão PM Figueiredo.

Ney do Miltão agradeceu a antiga comandante pelos serviços prestados ao povo do Quinari, “em sua gestão testemunhamos a presença da polícia militar na zona rural, dando proteção ao homem do campo”, disse ele em entrevista.

A prefeita Rosana Gomes, desejou boa sorte ao capitão Figueiredo, novo comandante. Ao falar sobre o trabalho de Eliana Maia, ressaltou a sensibilidade ao tratar de assuntos duros. “Ela foi perfeita ao implantar a patrulha Maria da Penha em nossa cidade. O povo do Quinari será sempre grato”, disse Rosana.

Adaptado SECOM/PMSG