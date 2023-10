Prefeita Rosana Gomes participara da Mobilização Municipalista em Brasília

A crise financeira entre os municípios e o impacto causado pela queda de recursos do Fundo da Participação dos Municípios (FPM) são assuntos da pauta do encontro que acontece entre os dias 3 e 4 de Outubro.



Leiri do Mixico, Alessandra Mesquita e Tammy Lima também participam do encontro. O corte de verbas municipais tem preocupado os prefeitos do Brasil inteiro. E segundo Rosana Gomes, a crise pode afetar investimento em áreas importantes, como construção de casas populares, recuperação de ramais e até influenciar no fechamento das folhas de pagamentos.



“Viemos em Brasília juntamente com todos os outros prefeitos, vereadores e secretários municipais porque sabemos o quanto os cortes podem afetar a vida da população, não queremos isso”, disse Rosana.



Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, por meio de seu presidente Paulo Ziulkoski, a CNM constatou que mais da metade das cidades brasileiras enfrentavam dificuldades para fechar a folha de pagamento por conta do corte no Fundo de Participação dos Municípios. SECOM-PMSG