Sem políticos do Quinari, pré-candidato ao governo Gladson Cameli saúda feirantes

O pré-candidato ao Governo do Estado do Acre Gladson Cameli, Progressistas, visitou o mercado de Senador Guiomard com a esposa dele Ana Paula Cameli, deixando de lado os aliados que passou agora a contar com o Prefeito. André Maia fez a manifestação de apoio após pesquisa Data Control, lhe apontar como um dos piores avaliados do estado.

Sendo bem recebido pelos feirantes, o senador foi cumprimentado por diversos munícipes destacando o seu sonho de dirigir o estado do Acre nos próximos quatro anos. Na agenda, esteve apenas a vereadora do Progressistas Chaguinha, acompanhada do esposo Sebastião Pereira.

Logo em seguida, o pré-candidato ao governo, participou das atividades políticas do PSD, na qual foi lançada a pré-candidatura de Jairo Carvalho, Senador Petecão e de Gladson Cameli.