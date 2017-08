O Racho Sorocaba recebeu nesta quarta-feira (30), parte das candidatas à Rainha do Rodeio, realizado na primeira Exposição Amigos do Quinari, a partir do dia 07 de setembro, na estrada da Limeira no Km 02.

A beleza feminina será um dos pontos fortes do evento organizado pelo organizador Márcio Tucura e demais empresários. Segundo ele foram 12 garotas que fizeram a inscrição para o título de Rainha do Rodeio.

Sobre o evento ele disse que a estrutura ficou parcialmente pronta e que nos próximos dias serão montadas as arquibancadas. A expectativa é que a população prestigie a festividade, realizada através de parcerias e apoios.



Outras matérias relacionadas: