Um grupo de empresários e amantes do rodeio do Quinari realizarão do dia 07 ao dia 10 de setembro a primeira Exposição Amigos da Pecuária no Rancho Sorocaba, no km 02 da estrada da Limeira, zona rural.

Durante a semana o evento foi confirmado com melhorias na área onde vai receber o rodeio como aterramento, e outros investimentos por conta dos organizadores e patrocinadores.

O rodeio, show gospel, música sertaneja, motocross, prova de laço farão parte da programação divulgada em todo o estado.

A cavalgada foi anunciada para o sábado dia 09/09, com saída do bairro Chico Paulo a partir das 09h, entrada do Quinari, percorrendo toda a Avenida Castelo Branco, passando pela Estação de Tratamento do Depasa, bairro Loteamento Jardim e chegando no local do evento.