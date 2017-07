Iniciativa privada diz que realizará festividade agropecuária no Quinari

Um grupo de empresários, peões e amantes do rodeiam anunciam de 7 á 10 de setembro a 1ª Exposição Amigos da Pecuária do Quinari, no km 2 da estrada da Limeira. Informou ainda que cavalgada acontecerá no sábado.

Em contato telefônico com Fábio Tucura, um dos organizadores ele informou que o evento segue através da iniciativa privada com diversas parcerias, e considerou ser importante a ajuda dos comerciantes locais.

O evento deve reunir peões de todas as cidades acreanas, tendo em vista a realização de campeonato de rodeio.