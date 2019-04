Quinari terá sua 2ª Feira do Peixe em frente ao Mercado Municipal

A Prefeitura de Senador Guiomard em parceria com o Governo do Estado, Cooperpetrolina e Piscicultores da Região realizam do dia 17 (quarta-feira) ao dia 20 (sábado) de abril, a 2ª Feira do Peixe em frente ao Mercado Municipal.

“Toda população está convidada a comprar peixe de boa qualidade dos piscicultores do nosso Quinari, através das parcerias estamos realizando esse evento”, enfatizou o Prefeito Gilson Pessoa.

Este ano o Prefeito conseguiu mobilizar o apoio das Secretarias de Estado de Turismo e Pequenos Negócios e da Secretaria de Estado de Agricultura e Produção, Sindicato Rural, Cooperativa de Piscicultores e da Loja Gazin.