Quinari se prepara para a Feira do Peixe na parceria com Piscicultores

O prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa acompanhado do vereador Fabrício Lima e da Secretária de Saúde Juliana Regina de Paula estiveram neste sábado (23) em reunião com os piscicultores da região para programar a Feira do Peixe por ocasião da Semana Santa.

Com os Piscicultores da região Gilson e demais autoridades se comprometeram em buscar ajuda do governo, bem como viabilizar a organização da programação. A reunião aconteceu na residência do senhor Osmar.

O prefeito agradeceu a presença do vereador e aos produtores da região. “Conte comigo meus amigos Piscicultores e produtores da região, pois meu objetivo é fazer as coisas funcionarem”, disse o prefeito.

O evento vai acontecer do dia 12 ao dia 20 de abril em frente ao mercado municipal. A Secretaria de Pequenos Negócios do Governo do Acre faz parte da parceria com a Prefeitura Municipal.