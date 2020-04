Projeto do vereador Fabrício Lima concede suspensão dos consignados dos servidores do Quinari

Um Projeto do vereador Fabrício Lima – SD e toda a oposição na Câmara Municipal visa suspender cobrança de empréstimo consignado dos servidores do Quinari. A matéria se encontra pautada para ser votada em sessão on-line.

No dia 07 de abril do corrente ano, o vereador Fabrício Lima informou: – Apresentamos Projeto de Lei na Câmara de Senador Guiomard, para suspensão do pagamento dos empréstimos consignados dos servidores municipal.



Na noite desta quarta-feira, 20, o presidente Gilson da Funerária informou: – Decisão da Mesa Diretora da Câmara. Quero lhes convidar para assistir nossa sessão on-line nesta quinta-feira (16) a partir das 9h. No Facebook da Câmara Municipal, na ocasião será votado o projeto da oposição que institui a suspensão de empréstimos consignados dos servidores municipais.



Se aprovada a matéria vai para sanção do Prefeito André Maia, cabendo a Secretaria de Administração, a organização e execução dos trabalhos juntos aos bancos conveniados com a Prefeitura.