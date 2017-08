Nomeada comissão para revisar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Saúde

O Diário Oficial desta segunda-feira, 28, apresenta a nomeação da Comissão Responsável pela revisão do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Senador Guiomard.

Os servidores promoveram inúmeras reuniões e ameaçam paralisação, bem como greve caso, as propostas negociadas com a administração municipal não avancem. O prefeito concedeu um vale alimentação no valor R$ 100, 00 (cem reais) , que não incide no gasto de pessoal.

Os membros da comissão são: James Mendonça Lira da Secretaria de Governo, Mauricio Santos da Secretaria de Saúde, Deusdete Souza Cruz da Finanças, Patrícia Pontes da Procuradoria Jurídica, João de Souza Carvalho da Administração e pelo movimento sindical integram Adelci Lima e Aguinaldo do Sintesac.

O município opera acima do limite de gastos com pessoal desde o ano passado. Caso o Sintesac insista em aumentar com a inclusão de reajuste no próprio salário, poderá ficar com zero de reajuste tendo em vista a fiscalização do Tribunal de Contas do Acre – TCE/AC.

Uma das categorias que deseja ser inserida no plano da saúde são os agentes de endemias. Fora do plano eles estão recebendo abaixo do que a lei federal sobre suas remunerações determina.