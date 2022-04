Luiz Carlos fala em suspender greve, caso proposta seja aceita pela Prefeitura

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre, Núcleo de Senador Guiomard, Pastor Luiz Carlos fala em suspender a greve, caso contraproposta da categoria seja aceita pela Prefeitura.



Luiz disse que a categoria quer os 10% no Plano de Cargos Carreiras e Remunerações, como salário mínimo atual, no caso dos servidores de apoio. Também pede o retorno do vale alimentação de R$ 600,00 sendo o pagamento retroativo ao mês de janeiro.



Em relação aos professores eles também querem que a Prefeitura pague o piso de forma parcelada, sendo 10% agora e até janeiro do próximo ano cumpra a atualização da Lei Nacional do Piso, revisada pelo Presidente Bolsonaro. Eles querem ainda o Vale alimentação retroativo a janeiro, no valor de R$ 600,00 e os 10% sobre o valor pago atual a cada professor.

Nos bastidores, a equipe que coordena a greve, disse que aceita um termo de acordo assinado pela Prefeita, pelo Secretário de Finanças e Educação. Caso documento, não seja assinado por essas partes com o Sinteac e amplamente divulgado a greve deverá continuar. A fonte do site teme, o que aconteceu com o auxílio alimentação por prazo certo.