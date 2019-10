Gilson da Funerária e vereadores agilizam para não atrasar pagamento de servidores

O Presidente da Câmara dos Vereadores de Senador Guiomard, Gi juntamente com todos os vereadores efetivaram esforços para mais uma vez compensar a falta de planejamento da gestão André Maia em 2018, quando enviou para a Câmara um orçamento errado e que não previu os gastos com pessoal para todo o ano de 2019.

A matéria segundo os vereadores chegou na última quarta-feira e com erros graves, no entanto, hoje os vereadores chamaram o Contador e o Secretário de Finanças para explicarem as mudanças necessárias. Ambos explanaram ao contexto e uma sessão foi marcada para as 19h.

Na sessão das 19h os vereadores aprovaram a matéria e enfatizaram o esforço conjunto em não deixar os servidores públicos sem o pagamento. Até agora a gestão municipal ainda não mandou o orçamento de 2020 para análise da Câmara Municipal.