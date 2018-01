Centro de Estudo de Línguas abre vagas para cursos em vários idiomas

Todo ano é esperada a fila em frente ao Centro de Estudo de Línguas (CEL), de pessoas interessadas nos cursos de inglês, espanhol, italiano, francês e libras. Em 2018 não deve ser diferente, por que a instituição oferta 1.085 vagas. A prioridade para preenchimento são alunos da rede pública.

“O aluno vai ficar fluente. É um curso de idiomas, com duração de três anos. Quem entrar a partir do adolescente adulto, tem o diferencial, que são alunos do 6º ao 7º ano que vai cursar um pouco mais”, explicou Claudenice Santos, coordenadora do centro de línguas.

As inscrições iniciam dia 29 e vão até 31 de janeiro, todos os dias a partir das 7h30. O requisito mínimo é estar cursando a partir do 6º ano.

“São 250 senhas por dia. Vão ser atendidos todos naquele dia. A questão é a documentação. A maioria que vem pra cá tem que trazer a cópia do documento. Cópia do comprovante de residência, da escola comprovando que é realmente aluno da rede pública, e um documento, RG ou Certidão, registro”, explica.

O maior número de vagas é para o curso de inglês. As vagas que sobrarem serão oferecidas para a comunidade em geral entre os dias 1º e 2 de fevereiro.

Texto: Gilaine Vidal – TV Gazeta