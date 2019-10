Os servidores públicos de Senador Guiomard ainda não receberam seus proventos, mas quem tá sorrindo à toa com sua nova função de confiança no Governo é Branca Menezes que recebeu do governo do Acre a bagatela de 22.720,00 (vinte dois mil setecentos e vinte reais) bruto, de sua CEC7 no Governo do Estado, segundo Portal de Transparência do Governo.

Segundo informações obtidas junto à Secretaria de Gestão do Governo do Estado, a CEC de Maria Raimunda Pinheiro Menezes, a Branca perfaz um valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais) mensal, cargo originário do organograma da Secretaria de Estado de Educação.

O espaço de Branca no Governo das antigas oposições foi viabilizado através do vice-governador Major Rocha, de seu partido o PSDB. Na última eleição Branca foi candidata à deputada estadual. No Quinari a votação dela não superou a concorrente.

