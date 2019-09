André Maia reassume a Prefeitura do Quinari após cumprir medida cautelar

O Prefeito de Senador Guiomard André Maia que esteve impedido por ordem do Desembargador Laudivon Nogueira do Tribunal de Justiça do Estado do Acre reassumiu a gestão municipal nesta quinta-feira (12).

André Maia foi preso no dia 13 de dezembro de 2018. No dia 22 de fevereiro de 2019 ele foi solto, com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante o art. 319 do Código de Processo Penal.

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre no último dia 04 de setembro, em questão de ordem levantada pelo Prefeito denunciado, entendeu que o Tribunal da 1ª Região será a corte competente para julgar o gestor.

Aliados de André Maia marcaram posse na Câmara, em que pese a desnecessidade, pois o mesmo estava afastado de suas funções, motivo pelo qual, em havendo comunicação pelo Tribunal de Justiça do qual a medida cautelar não subsistia, o retorno é automático.

O Portal Quinari comentou a informação de retorno: