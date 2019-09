Site da capital assegura filiação de André Maia no PSDB de Branca Menezes

André Maia recebe convite para se filiar ao PSDB e diz que deve concorrer a reeleição

Informação foi confirmada pelo próprio prefeito do município de Senador Guiomard em entrevista à imprensa na manhã deste sábado

A manhã deste sábado (21) foi marcada pela filiação de Minoru Kinpara ao PSDB, em evento super badalado no Hotel Terra Verde, em Rio Branco. No evento, o vice-governador, Major Rocha, fez mais um convite especial ao atual prefeito de Senador Guiomard, André Maia, para integrar a sigla.

A informação foi confirmada pelo próprio prefeito. “Recebi um convite para integrar o partido, vamos avaliar”, declarou.

Maia também revelou em entrevista que pensa em concorrer à reeleição no município. “Vamos cumprir o restante de mandato que temos pela frente e aí, pensar em disputar a reeleição. Claro, se essa for a vontade do povo”, encerrou.