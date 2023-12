Ação Saúde atende trabalhadores de empresa do Quinari

O programa Ação Saúde realizado pela Secretaria Municipal de Saúde levou atendimento médico a trabalhadores do Frigomarca, na última semana. O Programa tem se destaca entre as maiores ações com impactos na saúde do trabalhador.

Só este mês, mais de oitocentos procedimentos de saúde foram realizados no Quinari, incluindo as comunidades rurais. As ações envolvem a participação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos e equipe de apoio.No atendimento aos trabalhadores da empresa Frigomarca, consultas médicas e testes rápidos foram realizados.

A equipe deu ênfase aos cuidados com a saúde do homem, conscientizando sobre a importância do exame de próstata, e as consequências da falta de cuidados e atenção ao tema.

Adaptado da SECOM/PMSG