Programa atende gestantes e crianças na zona rural do Quinar

A Secretaria de Assistência Social levou o programa que atende gestantes e crianças a moradores do Assentamento Pirã de Rã oferecendo apoio por meio de assistentes sociais a gestante na preparação para o nascimento da criança e após o nascimento, até os seis anos.

Os capacitadores fazem conversas que estimulam o convívio em família e em comunidade, além de estimular o desenvolvimento infantil nas áreas de conhecimentos gerais, saúde, educação, serviço social, direitos humanos, cultura e outros.

Rayele Santos, moradora do Assentamento Pirã de Rã, ofereceu o espaço da casa onde mora para uma manhã inteira de diversão e aprendizagem com quase trinta crianças. Os participantes brincaram de pula-Pula, pinturas e brincadeiras com temas regionais.

A Secretária de Assistência Social Branca Menezes reconheceu o esforço do trabalho da equipe. Segundo a secretária a qualificação dos capacitadores faz toda a diferença “Minha equipe é qualificada na abordagem ao trato com as crianças e as famílias”, disse ela.

Texto adaptado da SECOM