Tapa-buraco contempla linha do ônibus e de táxi no Quinari

Os trabalhos de tapa-buracos continuam na rota do ônibus em Senador Guiomard. O Prefeito Gilson da Funerária acompanha pessoalmente os trabalhos coordenados pelo Ramon Bandeira e a Secretária de Meio Ambiente Marcela Araújo.

Neste primeiro momento a operação tapa-buracos tem priorizado o trajeto realizado pelo ônibus que faz a linha Senador Guiomard/Rio Branco, também um dos trajetos mais utilizados pelos táxis.

O Prefeito viabilizou junto ao Governador Gladson Cameli doação de massa asfáltica, e entra com sua estrutura de maquinário, trabalhadores e outros insumos em uma demonstração de compromisso com a população do Quinari.

“Venho acompanhando os trabalhos e agradecendo ao Governador e toda a nossa equipe que se desdobra para realizar esse sonho de ver nossa cidade arrumada e bem cuidada, estamos nos esforçando para resolver a demanda destas vias principais, pois há muito fluxo, após estou planejando com a equipe melhorias e outras ruas, eu espero que a população me ajude e entenda”, finaliza o Prefeito.