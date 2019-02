Solto André Maia promete provar inocência em mensagem no facebook

Em texto em sua rede social, o prefeito afastado do Quinari André Maia fez uma mensagem de agradecimentos e disse que pretende provar sua inocência.

Aduz o político, que as acusações da Policia Federal e do Ministério Público Estadual são fruto de armações de seus adversários políticos. Em que pese, as denúncias, se diz confiante na justiça.

Embora exista medidas cautelares diversas da prisão impostas para a soltura, André Maia que esteve preso por mais de 80 dias, diz que se encontra de volta ao seu lugar de direito, sem mencionar qual.

Relacionada:

Veja o texto.

Boa tarde!

Venho hoje agradecer as pessoas que estiveram comigo em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. Estou bem, tranquilo e de volta ao meu lugar de direito, e quero agradecer a toda a minha família, meus verdadeiros amigos que nessas horas de pedras e obstáculos no caminho estiveram comigo acreditando no meu caráter e na minha inocência diante de tudo isso que ocorreu até aqui. Volto de cabeça erguida e sabendo que tudo que aconteceu foi pura armação arquitetada pelos meus adversários que todos vocês sabem quem são.

Agora terei a oportunidade graças a Deus de provar que não sou o monstro que meus adversários políticos tentaram pregar para a sociedade. Agradeço imensamente a população Acreana e principalmente a de Senador Guiomard, pelas diversas mensagens de apoio que meus familiares receberam em meu lugar durante todo esse tempo. Nosso querido Quinari que sempre esteve ao meu lado, sou grato eternamente.

Infelizmente meus adversários usaram da manipulação quanto a informações para poder apresentar situações inverídicas a Polícia Federal e Ministério Público, mas estou aqui, livre para mostrar que sou inocente de tudo isso que me acusam. Contínuo acreditando na Justiça e dentro dos meus direitos vou provar minha inocência.

Tenham certeza que provarei minha inocência!