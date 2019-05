Senadora Mailza Gomes visita Alto Acre e é recebida com festa

A Senadora Mailza Gomes (Progressistas/AC) visitou a região do Alto Acre, sendo recebida na cidade de Brasiléia com festa pela Prefeita Fernanda Assem (PT), que durante ato político se afinou com lideranças progressistas da região.

Mailza Gomes cumpre agenda nos municípios do Alto Acre ouvindo as necessidades das comunidades e das gestões para alocação de suas emendas no orçamento da União para o ano de 2020.

Cada parlamentar do estado tem cerca de 15 milhões para ser dividido entre as cidades do estado. Há nesses recursos verbas carimbadas para saúde e educação. O parlamentar escolhe para onde vai os recursos, a Associação dos Municípios elabora os projetos, começa a maratona para liberação, logo licita e se executa os convênios.

Em que pese Mailza ter assumido a suplência, sua equipe já apadrinhou (ajuda a liberar os valores) emendas de parlamentares que perderam a eleição, devendo já produzir resultados nos próximos meses