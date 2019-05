Santa Maria recebe melhorias de ramais realizadas pelo Prefeito Gilson da Funerária

O município de Senador Guiomard através da Secretaria Municipal de Obras na gestão do Prefeito Gilson da Funerária realiza melhorias no Ramal Santa Maria com recursos próprios do tesouro municipal.

A indicação para atender a demanda da comunidade partiu do vereador Leno da Bonal (PP) que pediu ao Prefeito atendimentos na região. O Secretário Sebastião Pereira acompanha os serviços naquela comunidade.

Em vídeo o vereador agradeceu ao Prefeito. As melhorias na zona rural, em vários trechos acontecem com recursos próprios do município. Ainda se aguarda a ajuda do Governo através do DERACRE e SEINFRA.