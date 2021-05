Quinari comemora 45 anos, autoestima dos seus moradores precisa ser resgatada

Neste dia 14 de maio, a cidade de Senador Guiomard conhecida como Quinari comemora seus 45 anos de emancipação política e administrativa, ou seja, que passou a ter autonomia de eleger prefeitos, vereadores e se organizar como ente de governo.



De acordo com o Livro Quinari, Abunã da historiadora Fátima Almeida, citando entrevista de Alberto Brilhante “disse ter chegado a colocação Quinari Grande, nas Cabeceiras do Igarapé Judia, Seringal Benfica, em abril de 1932, para trabalhar o extrativismo de borracha junto com o seringueiro Raimundo de Almeida Câmara, que já estava ali desde o ano anterior”.



Por outro lado, a história não fica apenas neste episódio, a autora, fala da “existência de uma árvore de espécie Quina Quina localizada frente ao barraco de Raimundo Câmara, é a explicação geralmente aceita para o nome Quinari daquela colocação e mais tarde Vila que surgiu naquela área.



Tais relatos são sobre o surgimento do povoado, que mais adiante torna-se município de Senador Guiomard, em homenagem ao ex-senador Guiomard dos Santos, que lutou pela emancipação política de várias cidades do estado do Acre. O registro de criação de município data de 1963 tendo sido criado em 1º de março daquele ano. A instalação só se deu em 1977. no Governo de Geraldo Mesquita.



Destes registros para cá, já no regime democrático, Quinari encontra percalços políticos econômicos, em que pese ser uma das municipalidades mais produtivas do estado.



Se destaca como produtor de carne bovina para abate, tem a agricultura fortalecida em leite, criação de suínos, peixes, amendoim e hortaliças que abastece o consumo local e até da capital. Tem acesso viário por várias localidades, dispõe da melhor água e se encontra em uma das regiões estratégicas de acesso ao Pacífico.



Recentemente o Governo do Estado anunciou a venda a Zona de Processamento e Exportação para os Chineses, em parte considerada a redenção econômica da cidade.