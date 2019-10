Professores da zona rural recebem formação para melhoria do desempenho

O Núcleo da Secretaria de Estado de Educação – SEE, em parceria com a Prefeitura de Senador Guiomard, Universidade Federal do Acre e Universidade Federal do Pará realizaram nesta quarta-feira, 16, na Escola Elzira Angélica, ciclo de formação voltado aos professores que lecionam nas escolas da área rural do município.

O Coordenador do Núcleo da SEE, professor Eudiran Carneiro enfatizou o objetivo do Estado através da Secretaria de Educação “é nosso objetivo, fazer o nosso ensino na área rural um dos melhores do país”.

Em suas palavras pela Secretaria Municipal de Educação a professora Adriana Rogéria lembrou que “a parceria entre os entes públicos é essencial para o sucesso da educação básica”.

A representante da Universidade Federal do Acre, Prof Dra. Franciana destacou que essa formação trabalha temas transversais em todas as áreas de ensino. Destacou que “se recorre as brincadeiras tradicionais para criar o envolvimento dos participantes.

A oficina de formação contou com a participação de mais de 60 (sessenta) professores das redes municipal e estadual de ensino, tendo como principal objetivo a troca de saberes e experiências vivenciadas nas comunidades rurais.