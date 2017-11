Prefeitura realiza leilão dos bens inservíveis pertencentes ao patrimônio

A administração do município realizou leilão dos bens inservíveis pertencentes ao patrimônio da Secretaria de Obras e Agricultura.

A Prefeitura informou que o processo teve como intuito arrecadar verba para aumentar o efetivo de máquinas ativas nas obras. Segundo a SECOM o evento foi parabenizado pelos participantes da organização e recepção.

O Prefeito André Maia agradeceu a todos os participantes, a equipe e os colaboradores em nome do Diretor de Transporte Paulinho Miranda, que esteve a frente do processo com demais membros da companhia de trânsito.