Prefeito André Maia determina leilão de bens inutilizados pelo município

O Prefeito de Senador Guiomard André Maia, mandou abrir através do Diário Oficial nesta quarta-feira, 08, leilão de bens inutilizados pelo município.

A Prefeitura Municipal através de sua Secretaria de Administração, mediante o Leiloeiro Público Oficial Sr. Valdyr Alves de Sá, matrícula no. 005/2015 JUCEAC, para alienar bens móveis inservíveis, autorizado pela Lei Municipal no 140/2017, de 19 de setembro de 2017, Portaria n° 089/2017, de 09 de outubro de 2017, Comissão de vistoria e avaliação, bens Patrimonial.

O Leilão será realizado no dia 14 /11/2017 ( terça- feira), a partir das 10h, no Ramal da Limeira km 00, Bairro Vila Militar, ao lado da Rotatória, – Senador Guiomard – AC. 69.925.000.

O período de visitação será de 30/10/2017 à 13/11/2017, de segunda a sexta das 08h às 12h e das 14h às17h no seguinte local. Secretaria Municipal de Obras, na Garagem Municipal sito no Ra- mal da Limeira km 00, Bairro Vila Militar, ao lado da Rotatória.

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, não cabendo, o leiloeiro, e a Prefeitura Municipal, e nem a Comissão de Alienação, qualquer responsabilidade posterior, como, concessão de abatimento no preço em decorrência de suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, ou mesmo por conta de vícios redibitórios, consertos, reparos, reposição de peças com defeito(s) ou ausentes.