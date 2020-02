Prefeitura comemora realização de festa de carnaval

Depois do carnaval ao avaliar o evento, a Prefeitura de Senador Guiomard, comemorou a atividade, sem divulgar números relacionados à violência nas noites de festa.

O evento começou com polêmica nas redes sociais. O grupo da Secretária de Governo foi preterido da organização. Venceu o Controlador Geral Giordano Simplicio e o Adriano Miranda, irmão do Paulinho Miranda, no exercício do mandato de vereador.

O carnaval no Quinari, chamado Carna-Quina esteve por anos fora do calendário de eventos.

Ao verificar na Delegacia os números, houveram ocorrências de vias de fato e álcool zero. Na DP foi informado que as ocorrências não tiveram maiores proporções.