Prefeito visita Frigorífico do empresário ex-prefeito Celso Ribeiro

Um dos maiores empresários de Senador Guiomard recebeu a visita do prefeito André Maia que conheceu de perto o funcionamento do Frigorifico do empresário Celso Ribeiro.

Hoje segundo o empresário o empreendimento emprega mais de trinta funcionários diretos além dos indiretos.

De família tradicional, Celso Ribeiro, inegavelmente é um grande empreendedor que merece o respeito de qualquer governante, pois, contribui com o município através da iniciativa privada, e recebeu o prefeito André Maia que fez uma visita de cortesia visando estreitar os laços de amizade e também profissional.

André destacou a importância do empresário Celso e toda família Ribeiro, que tem investido no município de Senador Guiomard, e na iniciativa privada é o maior gerador de empregos de Senador Guiomard.

Celso é um visionário que consegue visualizar de longe um bom empreendimento e diante disso tem contribuído na geração de empregos e renda para a comunidade guiomarense, destacou o prefeito André Maia.