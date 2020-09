Prefeito tira Médico de processo seletivo por ser pré-candidato de partido concorrente e tenta convocá-lo em período que impediria candidatura

O município de Senador Guiomard é uma terra na qual sempre perdeu para a cidade de Sucupira, novela do Bem Amado, que era exibida na Rede Globo de Televisão, onde a velha política tenta ao todo custo criar impedimentos e factoides para impedir que novas lideranças ajude a mudar o cenário político. Clique aqui e pesquise o documento, com o nome Senador Guiomard.

Tendo em vista a realização de processo seletivo simplificado realizado pela administração do Prefeito André Maia, no início do ano de 2020, o médico Deison Bandeira que havia anunciado que seria pré-candidato ao lado de Gilson da Funerária, viu-se retirado do certame.

O profissional de saúde com todos os requisitos, findou sendo impedido de assumir uma vaga que seria sua, haja vista seus mais de 7 anos atuando na saúde.

Ao Portal Quinari Deison mandou a seguinte mensagem de voz:

Como o prefeito André Maia dispõe de inteligência que vem sendo pesquisada por inúmeros especialistas, agora ao se aproximar o pleito, e Deison já ter inclusive se afastado de seus trabalhos, Maia o convocou pelo DOE/AC para apresentar documentos e tomar posse.

Caso Deison, mordesse a isca do maldoso Prefeito, ele restaria impedido de concorrer na chapa de Gilson da Funerária, assim ficando supostamente mais fácil o caminho de reeleição que André tenta percorrer.

Outro lado

Portal Quinari tentou localizar o Secretário de Comunicação Social da Prefeitura para comentar o fato, porém o telefone que foi passado ao site chamou e não atendeu.

Relembre os fatos:

