Prefeito saúda organizador de Exposição e trata de parcerias

O Prefeito André Maia e seu irmão João Rafael Maia, se encontraram com o empresário e pecuarista Francisco Marcio Soares ou, o Márcio Tucura, como é conhecido.

No encontro, Marcio aproveitou para agradecer o apoio do Prefeito André Maia para a realização da primeira Exposição Amigos da Pecuária do Quinari, que aconteceu nos dias 07 a 10/09/2017, no Rancho Sorocaba, localizado no Ramal da Limeira, Km 04, com eventos como rodeios, prova de laços, Moto Cross e outras atrações.

Na oportunidade, os dois aproveitaram para falar de Projetos futuros, como a realização de uma Cavalgada, provavelmente, já no próximo mês de outubro deste ano.