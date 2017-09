Organizador avalia como positiva Exposição Amigos da Pecuária Quinari

O coordenador da Exposição Amigos da Pecuária do Quinari Marcio Tucura, comemorou a festividade realizada neste final de semana em Senador Guiomard, fazendo um balanço da estrutura, empregos gerados, participações no rodeio, motocross e outros.

O rodeio teve a participação de 37 peões acreanos e 5 de Rondônia. Ao todo 20 expositores do ramo de automóvel, motocicleta, alimentação e ambulantes estiveram no evento. A prova de laço reuniu 25 participantes na armadinha e 18 no Trouping. Na quarta etapa do campeonato de Motocross o evento contabilizou a participação de 60 competidores. Antes e durante o evento, a organização conseguiu gerar 14 empregos diretos, sem contabilizar os demais envolvidos nos espaços de exposição.Veja vídeo da noite de sábado do evento.

No Rancho Sorocaba esse foi o segundo evento. Tucura disse que no primeiro, foi apenas um ensaio e agora com a realização dessa Exposição, os envolvidos pretende continuar a realizar atividades no espaço. Para o próximos ano, Marcio já estuda mudar o evento para o mês de junho, tendo em vista que devido o feriado e outras atividades como festivais de praia, mobilizam as cidades vizinhas e reduz o publico do evento.

A organização do evento lembrou que o objetivo era promover o lazer da população e divulgar o espaço. Com a realização da festa, foi possível montar uma estrutura e consolidar a programação para os próximos anos. O próximo evento do Rancho Sorocaba será um costelão com a presença dos patrocinadores e comercialização de mesas para a população em geral.