Prefeito se vangloria para site da capital e diz que “ninguém fez mais que minha gestão nos últimos 12 anos”

Texto de Wiliandro Derze/ 26 Agosto 2020

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia conferiu de perto agora no início da tarde desta quarta, 26, os trabalhos da operação tapa-buraco no município. Já foram investidos 350 toneladas de massa asfáltica e previsão é de mim toneladas com proposta de mais 4 mil que estão sendo planejadas para os próximos meses.

Para Maia a equipe da prefeitura tem se empenhando bastante para que os trabalhos de pavimentação e obras que o município tem colocado em atividade não parem. “O momento é de continuar o trabalho. Fui impedido de trabalhar no meu terceiro mandato como todos já sabem e temos que correr hoje para colocar em prática nosso planejamento que prometi a população ainda em 2016″, destacou o prefeito.

Segundo o secretário de Obras, Billy John Rocha, a equipe tem priorizado nessa primeira fase as principais ruas da cidade, mas irá contemplar todas que necessitarem de pavimentação. ” A determinação do prefeito é manter o ritmo de trabalho abrangendo o máximo de ruas possíveis e estamos seguindo a orientação dentro do planejamento previamente estabelecido”, explicou o secretário.

A previsão de massa asfáltica na operação tapa-buraco é de mil toneladas. Até o momento foram usados 350 toneladas com proposta de mais 4 mil toneladas.