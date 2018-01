Prefeito acompanha melhorias na limpeza da cidade

O Prefeito André Maia esteve na quarta feira (24/01) no bairro Democracia para acompanhar de perto os serviços de limpeza e retirada de entulhos no bairro.

Em seguida, André Maia se reuniu com os moradores objetivando ouvi-los sobre a qualidade dos serviços bem como sobre outros assuntos como: Saúde, Educação, e Iluminação pública.

O prefeito afirmou que gostou muito da reunião, por ter sido muito participativa e pela interação com os moradores. “Gostei da reunião pois somente com a ajuda da população é que vamos conseguir resolver os graves problemas do município” afirmou André Maia.

SECOM/PMSG