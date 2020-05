Portal Quinari enfrenta instabilidade e trabalha novo modelo

Existente no Quinari há mais de 10 anos, o site Portal Quinari enfrenta uma instabilidade em seus servidores e trabalha com seus editores mudanças estruturais de acesso e melhor comodidade aos leitores.



O site apresenta instabilidade em seus servidores após ataques do chamados piratas da rede, no entanto, a agência responsável pela sua hospedagem e desenvolvimento já trabalha um novo modelo.



O comunicado foi postado na página do facebook do jornal eletrônico. Neste momento, um dos melhores navegadores de acesso tem sido Google Crome.