Portal Quinari é vítima de fake News e de perfil falso no facebook

É crescente o uso de fake news na internet. Tal movimento cresce desde a última eleição presidencial no Brasil.

O Portal Quinari vem sendo vítima de um perfil fake chamado João Paulo. Ele utiliza logo antiga do site www.portalquinari.com.br e faz postagens sobre o contexto político. A editoria do site informa que o perfil não é de propriedade de nenhum dos seus colunistas ou colaboradores de modo que as opiniões e manifestações são daquele perfil.

A audácia de pessoas maliciosas e que desconhecem as tecnologias prossegue. Uma suposta notícia da qual a ex-secretária de finanças Hallyane Bruna seria exonerada, mesmo cumprindo período de gravidez no serviço publico covardemente utilizou o link do site Portal Quinari, enquanto fez divulgar julgado que embasaria a suposta demissão.

A respeito do seguinte fato, o Portal Quinari esclarece que não noticiou tal fato e se o tivesse feito se encontraria postado em seu endereço virtual, bem como em sua fan page.

Descoberta dos perfis

Na atualidade a Polícia Civil e a Polícia Federal já dispõe de tecnologias que desvendam tais perfis e de ode partiram tais postagens maliciosas. Já se encontra aberta uma investigação, inclusive contendo o nome de suspeitos que integram a atual equipe de gestão municipal.