População reclama de serviços realizados pelo Prefeito em rua do Naire Leite

A população desaprovou os serviços da Secretaria Municipal de Obra, da Prefeitura de Senador Guiomard, na gestão do Prefeito André Maia, após uma forte chuva no final de semana, que culminou com atoleiro em uma das ruas do bairro Naire Leite.

Os moradores atestam que a Secretaria de Obras retirou um restante de asfalto e colocou barro vermelho e com a força da água o barro se transformou em lama e atoleiro. Nas redes sociais o debate se formou entre os críticos e os apoiadores do Prefeito que aproveitaram para colocar a culpa em ex-gestores.

Após o debate o morador Rayan de Paula, ironizou e disse “acho que o culpado sou eu, de morar nesta rua”. O comentário não teve respostas.

Outro lado

Nesta segunda-feira (27, o Portal Quinari procurou a Secretaria de Obras para verificar se a referida rua ainda receberia pavimento este ano. O prédio da Secretaria estava sem expediente, em virtude de ponto facultativo decretado pela Prefeitura.