Pirão de Rã começa a ser atendido com melhoramento de ramais

Tendo como meta atender ao homem do campo, o Prefeito Gilson da Funerária iniciou com o apoio do Governador Gladson Cameli, frentes de serviços de recuperação e conservação de ramais, no Projeto de Assentamento Pirão de Rã, na zona rural do Quinari.

A vereadora Chaguinha acompanhou a agenda do Prefeito e fiscalizou os serviços. Na ocasião Gilson visitou os produtores e dialogou com a comunidade do projeto de Assentamento. Ramais do entorno estão sendo atendidos a partir da posse de Gilson como Prefeito.

“É motivo de alegria atender a zona rural, quero fazer muito mais e aqui eu explico, a Prefeitura tá entrando com sua parte, o governador Gladson Cameli tá nos ajudando, diferente de anos anteriores, o produtor não precisa pagar contrapartida”, explicou.