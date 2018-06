Novos prédios públicos são arrombados no Quinari

Novos prédios públicos, agora do Governo do Estado, precisamente os da Secretaria de Produção, Instituto de Defesa Animal e Instituto Dom Moacyr foram arrombados de segunda para terça-feira em Senador Guiomard.

O mesmo fato aconteceu no final de semana na Secretaria Municipal de Educação – SEMED. A tentativa de uma conotação política para o caso da SEMED parece ter caído por terra.

Com os fatos, a Delegacia de Policia através do Delegado Marcos Cabral ganhou novas investigações. Procurado, o delegado disse que os trabalhos sobre apuração dos casos já começaram.

Sobre o primeiro caso da semana, a Secretaria Municipal de Educação disse que iria abrir um procedimento administrativo, tendo em vista que o vigia se ausentou do trabalho. No caso dos prédios do Governo, a reportagem apurou que os prédios não contavam com vigilância.