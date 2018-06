Prédio da Secretaria Municipal de Educação sofreu arrombamento no final de semana

O prédio da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua Pedro Aleixo, Centro, foi sofreu arrombamento no final de semana tendo os principais tambores da fechadura quebrados.

A Secretaria informou que o caso foi registrado na Delegacia de Policia, no entanto, no fechamento desta reportagem, a pericia não havia chegado ao local. Algo que chamou a atenção dos funcionários do setor, se refere ao fato, de objetos de valor notável não terem sido levados.

A Secretaria informou que vai instaurar procedimento administrativo para apurar a culpa do vigia do prédio, que confessou ter se ausentado do local devido o frio, ao final do procedimento, ele também poderá ser responsabilizado.

Como suporte para as investigações, a Policia poderá requisitar imagens do entorno para subsidiar os trabalhos. Procurada a Secretária Marcia Silva lamentou o ocorrido e fez o pedido de providencias. A gestora disse que ficou surpresa pelo fato de que todos os armários estavam abertos e havia bens dentro como datashow na caixa que não foram levados apenas, o notebook que ficava na sala da equipe técnica.